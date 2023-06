Zugsverkehr nach Unglück in Indien wieder aufgenommen

Gut 50 Stunden nach der tödlichen Zugkatastrophe in Indien ist der Bahnverkehr auf der Unglücksstrecke wieder angelaufen. Nach Angaben des Verkehrsministeriums vom Montag war das erste Fahrzeug am späten Sonntagabend ein mit Kohle geladener Güterzug. Derweil korrigierten die Behörden die Zahl der Todesopfer offiziell von 288 auf 275.

Drei Züge waren am Freitag im ostindischen Bundesstaat Odisha nahe der Stadt Balasore kollidiert. Wie die Zeitung "Times of India" unter Berufung auf die vorläufigen Untersuchungsergebnisse berichtete, raste ein Expresszug wegen eines Fehlers im elektronischen Signalsystem in einen parkenden Güterzug. Drei Waggons wurden dabei auf daneben verlaufende Gleise geschleudert und trafen den hinteren Teil eines anderen Expresszuges.

Die Verwaltung des Bundesstaates Odisha gab die Zahl der registrierten Toten am Montag mit 275 an. Die zuvor höhere Zahl erkläre sich dadurch, dass einige Opfer irrtümlich doppelt gezählt worden seien. Von den 1.175 Verletzten wurden 382 weiter im Krankenhaus behandelt. Es wird befürchtet, dass die Zahl der Toten aufgrund überlasteter medizinischer Einrichtungen und schwerer Verletzungen noch steigen könnte.