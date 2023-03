Zugunglück in Griechenland: Mindestens 26 Tote

Bei einem Zusammenstoß zweier Züge in Griechenland sind am späten Dienstag nach Angaben der Rettungskräfte mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 85 weitere Personen seien verletzt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in der Nacht auf Mittwoch im Fernsehen. Die Suche nach Überlebenden halte an, die Evakuierung der Passagiere finde unter sehr schwierigen Bedingungen statt, da die Kollision der beiden Züge sehr schwer gewesen sei.

Ein Personenzug, der von Athen in die nördliche Stadt Thessaloniki fuhr, und ein Güterzug auf dem Weg von Thessaloniki nach Larissa kollidierten nahe Larissa frontal, erklärte der Gouverneur der Region Thessalien, Konstantinos Agorastos, dem Fernsehsender "Skai". Insgesamt seien vier Waggons entgleist, mindestens zwei fingen Feuer. Die ersten beiden Waggongs seien durch den Aufprall "fast vollständig zerstört" worden. Auf TV-Aufnahmen waren mehrere entgleiste Waggons mit zerbrochenen Scheiben zu sehen, aus denen dicke Rauchschwaden drangen. Trümmer lagen auf der Straße. In den Waggons suchten Rettungskräfte mit Fackeln nach eingeschlossenen Passagieren. "In den Waggons herrschte Panik, die Leute schrien", sagte ein junger Mann, der auf eine nahe gelegene Brücke evakuiert wurde. Etwa 250 Passagiere seien mit Bussen sicher nach Thessaloniki gebracht worden, sagte Agorastos. Etwa 350 Menschen waren nach Angaben lokaler Medien in dem Personenzug unterwegs.