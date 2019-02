Zugunglück in Rio: Lokführer starb nach dramatischer Rettung

Ein Zugunglück in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro hat einen Lokführer das Leben gekostet. Mindestens acht weitere Menschen wurden am Mittwochmorgen (Ortszeit) bei dem Zusammenstoß zweier Züge an der Metrostation São Cristóvão im Norden der Stadt verletzt, wie das Nachrichtenportal G1 berichtete.

Der Lokführer war zunächst eingeklemmt und konnte nach sieben Stunden geborgen werden. Sanitäter leisteten noch in der Station Erste Hilfe, doch der Mann starb kurze Zeit später. Der Fernsehsender Globo hatte seit dem Morgen Bilder von der dramatischen Rettungsaktion gezeigt. Die Ursache für den Zusammenstoß war zunächst unklar. Anzeige Quelle: APA