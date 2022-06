Zum 70. Thronjubiläum: God save the Queen

Königin Elizabeth II. ist nicht nur die am längsten herrschende, sondern auch die weltweit älteste noch regierende Monarchin. Nun wird gefeiert.

Es ist früher Nachmittag, als Louis und seine Freunde in das Pub The Flying Horse im Londoner Stadtzentrum stolpern. Die Männer tragen Masken mit dem Antlitz der Queen, lachen und bestellen sich Pints. Ob sie das Platinjubiläum feiern? "Ja, sicher!", meint einer und deutet auf seinen Freund. Louis trägt eine Perücke, die an die ikonische Frisur der Monarchin erinnert, eine Krone sowie weiße Handschuhe. Er freue sich auf die Partys, sagt der 31-jährige Londoner. "Die Queen ist jedoch der Hauptgrund, warum wir feiern."

Winken vom Balkon, Paraden und Public Viewing: Die Feierlichkeiten anlässlich des 70. Thronjubiläums von Königin Elizabeth II. gipfeln von 2. bis 5. Juni in einem verlängerten Wochenende voller Events zu Ehren Ihrer Majestät. Schließlich bricht sie einen Rekord. Keine britische Monarchin vor ihr regierte jemals so lange, nicht einmal Königin Victoria. Nach dem Tod ihres Vaters, König George VI., bestieg Elizabeth II. den Thron am 6. Februar 1952. Ihre Krönung fand am 2. Juni 1953 in der Westminster Abbey statt und war die erste, die im Fernsehen übertragen wurde.

Zu den Höhepunkten der nunmehrigen Festlichkeiten gehört unter anderem die Fahnenparade Trooping the Colour am Donnerstag. Dabei machen sich Pferde, Reiter und Militärmusiker auf den Weg zum Horse Guards Parade, dem größten offenen Platz im Zentrum Londons. Danach soll sich die Queen im Kreise ihrer Familie auf dem Balkon des Buckingham-Palastes zeigen, um Zehntausenden Menschen zuzuwinken.

Das Interesse an den Jubiläumsfeierlichkeiten war schon längere Zeit spürbar. Die Betreiber eines Kiosks haben einen Extratisch aufgestellt, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Darauf liegen unter anderem Tassen und Teller mit dem Bild der Queen. Aufgrund der Pandemie und wegen des Ausbruchs des Krieges in der Ukraine sei die Stimmung im Jänner und Februar noch eher gedrückt gewesen, sagt die Betreiberin Karen Lee. "Seit Mai sind jedoch deutlich mehr Leute unterwegs." Eine Antwort auf die Frage, warum man der Queen und ihrem Thronjubiläum ein ganzes Wochenende widmet, hat die Royalistin schnell parat: "Sie wird sehr respektiert, teilweise geliebt. Die Menschen schätzen ihr Pflichtbewusstsein." Lee räumt jedoch auch ein, dass viele Britinnen und Briten vor allem feiern wollten. "Alle sind nach einer entbehrungsvollen Zeit endlich wieder unterwegs und draußen. Es geht auch um die Partyatmosphäre."

Doch nicht alle Briten wollen die Queen feiern. Die 30-jährige Sandra, die sich mit ihrer Freundin unweit des Buckingham-Palastes zu einem Picknick verabredet hat, reagiert, auf das Platinjubiläum angesprochen, empört. "Wieso soll ich die Monarchie feiern, während Menschen hierzulande nicht einmal die Möglichkeit haben, genug zu essen", sagt sie. Vor allem junge Menschen stellen die Institution infrage. Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov zufolge wünschten sich im vergangenen Jahr mehr als 40 Prozent der 18- bis 24-Jährigen ein gewähltes Staatsoberhaupt.

Auch wenn vielen Britinnen und Briten die Monarchie nur ein Achselzucken abringt und manche sie sogar als überflüssig ablehnen, Königin Elizabeth II. ist so beliebt wie nie. "Vor allem in den vergangenen 20 Jahren ist ihre Popularität immer weiter gestiegen", erklärt die Historikerin Almuth Ebke gegenüber den SN. Dabei sei die Queen zu einem nationalen Symbol geworden. "Das Geheimnis ihres Erfolgs ist dabei, dass sie nicht viel von sich preisgibt." Sie gilt als pflichtbewusster Familienmensch, hat ihr Leben dem Amt gewidmet und stehe für Werte, auf die sich fast alle einigen können - auch über die Grenzen Großbritanniens hinaus.

Die Relevanz des Jubiläums wird laut dem Royal-Experten Omid Scobie auch von einer Erkenntnis genährt, die in Großbritannien kaum einer laut ausspricht: "Es wird wohl ihr letztes sein." Schon im Vorjahr musste die 96-Jährige viele öffentliche Auftritte absagen. Damit wird ihr Sohn Charles eine immer zentralere Rolle einnehmen - auch im Rahmen des Platinjubiläums. Es ist ein Vorgeschmack auf seine Regentschaft als König, der nicht alle Briten positiv entgegenblicken. Das habe laut Ebke auch etwas damit zu tun, dass man ihn im Laufe der Jahrzehnte als Mensch mit politischen Ansichten und Schwächen kennengelernt habe, im Unterschied beispielsweise zu William, den sich viele Menschen in Großbritannien eher als König vorstellen könnten. Die Queen profitiert also davon, dass sie ihr Amt schon im Alter von 25 Jahren übernommen hat.

Neben der Frage nach ihrer Beliebtheit diskutiert man auch darüber, wie man sich an sie erinnern wird. Während manche davon sprechen, dass die Queen den Abstieg des britischen Empire verwaltet habe, schlägt Ebke eine andere Sichtweise vor: Das Land sei in den vergangenen Jahrzehnten demokratischer, die Gesellschaft multikultureller geworden. "Es hat sich extrem verändert und die Queen hat diesen Wandel mitgetragen." Wer auch immer in dieser Diskussion recht haben mag, in den nächsten Tagen wird erst einmal gefeiert.