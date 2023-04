Zumindest sieben Tote bei Lawine im indischen Himalaya

Bei einer Lawine im indischen Himalaya sind mindestens sieben Menschen gestorben. Weitere werden nach dem Vorfall am Dienstag vermisst, wie die indische Armee mitteilte, die unter anderem neben dem indischen Katastrophenschutz und der Polizei an den Rettungsarbeiten beteiligt ist. Mindestens 22 Menschen seien gerettet worden, berichtete der örtliche Fernsehsender NDTV. Die Lawine ging in der Nähe des Gebirgspasses Nathu La an der indo-chinesischen Grenze ab.

Dies ist ein beliebter Ort für einheimische Touristen, die im indischen Bundesstaat Sikkim die Grenzregion sehen wollen. Die Lawine habe auch eine Straße blockiert, rund 350 Touristen seien dadurch zeitweise in der Region festgesessen und seien gerettet worden.