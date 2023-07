Zustand von "Nowaja Gaseta"-Journalistin besorgniserregend

Nach dem Angriff auf die russische "Nowaja Gaseta"-Journalistin Elena Milaschina in Tschetschenien ist ihr Zustand weiterhin besorgniserregend. "Ihr Zustand ist offen gesagt schwierig", sagte "Nowaja Gaseta"-Chefredakteur Dmitri Muratow am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Milaschina wurde demnach in ein Moskauer Krankenhaus verlegt. Muratow führte aus, die Angreifer hätten Milaschina mit Knüppeln verprügelt, ihr die Finger gebrochen und Zugang zu ihrem Handy verlangt.

BILD: SN/APA/THE CREW AGAINST TORTURE/SER Elena Milaschina wurde kahl geschoren und mit Farbe attackiert