Am Matterhorn in der Schweiz sind zwei Bergsteiger abgestürzt. Es handle sich um einen Bergführer und einen Gast, teilte die Polizei im Kanton Wallis am Donnerstag mit. Ein erster Rettungseinsatz war am Mittwoch wegen akuter Steinschlaggefahr unterbrochen worden.

Quelle: Apa/Dpa