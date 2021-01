Zwei Berufungen im "Charlie-Hebdo"-Prozess

Nach den Urteilen zu den Anschlägen auf die französische Satirezeitung "Charlie Hebdo" und einen jüdischen Supermarkt in Paris verzichten die meisten Verurteilten auf eine Berufung. Nur in zwei Fällen werde ein Berufungsverfahren eingeleitet, hieß es am Montag aus Justizkreisen in Paris. Nach dem Hauptangeklagten Ali Riza Polat habe auch Amar Ramdani sein Urteil angefochten.

SN/APA (AFP)/MARIE WILLIAMS Berufungen im Charlie Hebdo Prozess