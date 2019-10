Zwei Esel in Bayern entlaufen: Zusammenprall mit Autos

Zwei Esel sind am Sonntagmorgen in Oberbayern aus ihrem Stall entlaufen, von zwei Autos gerammt und tödlich verletzt worden. "Die Tiere standen bei Pleiskirchen plötzlich auf der Straße, so dass ein Fahrer nicht mehr bremsen konnte", sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Der Fahrer und die Fahrerin der beiden Wagen überstanden die Kollision unverletzt.

SN/APA (dpa/Archiv)/Carmen Jasperse Die Esel überlebten ihren Ausflug leider nicht