Zwei Festnahmen unmittelbar nach der TV-Fahndung

Durch die Fahndungssendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" im ZDF erzielte die Polizei nach Hinweisen von Zuschauern schon viele Erfolge, doch gleich zwei Festnahmen in aktuell geschilderten Kriminalfällen, das gibt es nicht oft. So geschehen seit Mittwoch in Deutschland nach zwei Tötungsdelikten: Einerseits wurde nach einem mutmaßlichen Sexualmord an einer 69-jährigen Frau im Saarland ein Verdächtiger (61) festgenommen. Im zweiten aktuellen Fall ging es um gleich zwei Messerangriffe auf junge Frauen in Niedersachsen - eine 17-jährige Inlineskaterin wurde getötet, eine 30-Jährige überlebte schwer verletzt. In diesem Fall sitzt ein 42-Jähriger in Untersuchungshaft. Dass die legendäre TV-Fahndungssendung mit 5,7 Millionen Zuschauern (21 Prozent Marktanteil) den Hauptabend in Deutschland dominierte, passt da ins Bild.

Noch während der XY-Sendung hieß es, es gebe vielversprechende Hinweise zu dem Sexualdelikt in Neunkirchen im Saarland. In der Nacht auf Donnerstag ließ sich der Verdächtige widerstandslos festnehmen. Nach Angaben der Polizei hat eine DNA-Spur zu ihm geführt. Der teilweise entkleidete Leichnam des Opfers war am vergangenen Donnerstag bei der Suche der Polizei in einem Bach nahe einer Kläranlage gefunden worden. Die Polizei vermutet, dass die Rentnerin zwei Tage zuvor auf den Täter traf. In der Nähe lag das Fahrrad der 69-Jährigen, die mit ihrem E-Bike am Nachmittag eines ihrer Enkelkinder von der Schule abholen sollte. Die Todesursache wurde in der Obduktion zunächst nicht eindeutig festgestellt.

Der Verdächtige bei den Messerangriffen in Niedersachsen habe sich beim Haftrichter nicht zu den Vorwürfen geäußert, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Twistringen mit. Der Deutsche, der zunächst geflohen war, habe sich am Mittwochabend in der Nähe von Schwarmstedt nördlich von Hannover widerstandslos festnehmen lassen. Der 42-Jährige hatte sich in einem Heuballenlager versteckt. Laut Medienberichten ist er Landwirt, die Ermittler äußerten sich nicht dazu.

Ein Radfahrer hatte die erstochene Schülerin (17) am Sonntagabend in Barenburg in einem Graben entdeckt. Am Mittwochmorgen soll laut den Ermittlern derselbe Täter nur wenige Kilometer entfernt vor einem Fast-Food-Restaurant in Sulingen (beides Landkreis Diepholz) eine 30-Jährige attackiert haben. Zeugen verhinderten Schlimmeres und halfen der Frau.