Zwei Feuerwehrleute bei Gasexplosion in Tschechien getötet

Eine Gasexplosion hat in Tschechien ein Wohnhaus zum Einsturz gebracht und völlig zerstört. Zwei Feuerwehrmänner seien dabei ums Leben gekommen, berichtete die Agentur CTK am Mittwoch unter Berufung auf die Einsatzkräfte. Mindestens vier Personen wurden bei dem Unglück in Korycany im Südosten des Landes schwer verletzt. Ein Hubschrauber und Dutzende Rettungskräfte waren im Einsatz. Mit Spürhunden wurde nach möglichen Verschütteten gesucht.

Die beiden Toten gehörten der Freiwilligen Feuerwehr der Kleinstadt an. Sie waren ausgerückt, nachdem ein Gasleck gemeldet worden war. Warum das Gas austrat, war zunächst unklar. Der Direktor des nationalen Feuerwehrkorps eilte an den Unglücksort, um den Hinterbliebenen sein Beileid auszusprechen. Korycany hat rund 2.700 Einwohner und liegt wenige Kilometer östlich von Brno (Brünn).