Zwei Gebäude in Marseille eingestürzt - Sieben Vermisste

Nach dem Einsturz zweier baufälliger Wohnhäuser im Zentrum von Marseille am Montagvormittag werden sieben Menschen vermisst. Dies gab Renaud Muselier, Präsident der Region Provence-Alpes-Côte-d'Azur, am Abend bekannt. Zwei weitere Passanten, die unmittelbar vor dem Unglück von einer Videokamera auf der Straße gefilmt wurden, könnten zudem betroffen sein, so Muselier laut Nachrichtensender BFMTV.

SN/APA (AFP)/GERARD JULIEN Eines der Gebäude war bekanntermaßen baufällig