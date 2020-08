Zwei Genesene Corona-Patienten in Europa erneut infiziert

Nach einem Fall in Hongkong sind auch in Europa bei zwei ehemaligen Corona-Patienten erneute Infektionen gemeldet worden. Es handelt sich um eine Frau in Belgien, die sich erstmals im März ansteckte und dann wieder im Juni, sowie um eine ältere Person in den Niederlanden mit einem geschwächten Immunsystem, berichtete der niederländische Rundfunksender NOS am Dienstag unter Verweis auf Virologen.

SN/APA (AFP)/HANDOUT Die Antikörper reichten bei den Patienten nicht aus