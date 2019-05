Zwei in Tankwagen gefundene Flüchtlinge in Serbien gestorben

Zwei von vier Flüchtlingen, die am Dienstag von Mitarbeitern einer Waschanlage in der nordserbischen Kleinstadt Futog in einem Tankwagen entdeckt worden waren, sind laut Belgrader Medienberichten in einem Krankenhaus in Novi Sad gestorben. Ihre zwei Begleiter würden sich weiter in Lebensgefahr befinden.

Die Männer im Alter von 20 bis 30 Jahren, deren Identität bisher nicht festgestellt werden konnte, waren mit Hitzschlag ins Spital eingeliefert worden. Ermittler gingen davon aus, dass die Flüchtlinge wahrscheinlich im südserbischen Cuprija, wo der Lenker des Tankwagens übernachtet hatte, in den leeren Container gelangt sind. Quelle: APA