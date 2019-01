Zwei Jugendliche in Nürnberg von S-Bahn überrollt - tot

Bei einem Streit in Nürnberg sind zwei Jugendliche von einer S-Bahn überfahren und getötet worden. Die Polizei ermittelte wenig später einen Tatverdächtigen. Der Jugendliche stehe im Verdacht, bei einem Streit am S-Bahnhof Frankenstadion in der Nacht zum Samstag Menschen aufs Gleis gestoßen zu haben, sagte ein Polizeisprecher.

SN/APA (dpa)/Daniel Karmann Zwei junge Männer nach Streit von S-Bahn überrollt