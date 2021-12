Die Polizei hat am Dienstagabend bei einem Großeinsatz zwei Leichen in einem Haus in Deutschland entdeckt. Es handle sich um einen Mann und eine Frau, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Über die Todesursache wurde noch nichts mitgeteilt. Zuvor war eine Frau verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Es soll eine Schusswaffe eingesetzt worden sein. Unklar war den Angaben zufolge, ob es sich bei einem der Toten möglicherweise um Täter oder Täterin handelt.

Die Polizei habe das Haus in Fischerhude im niedersächsischen Kreis Verden gesichert. Die Beamten seien aber auch in der Umgebung präsent, wurde mitgeteilt.