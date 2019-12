Zwei Männer wegen Raubs bei Cartier in Monaco verurteilt

Mehr als zweieinhalb Jahre nach einem spektakulären Raubüberfall auf einen Cartier-Juwelier in Monaco sind zwei der Täter zu Haftstrafen verurteilt worden. Ein Gericht in dem Fürstentum verhängte am Montag eine zehnjährige Gefängnisstrafe gegen einen 25-jährigen Angeklagten, sein 19-jähriger Komplize wurde zu sieben Jahren Haft verurteilt.

Die Diebe hatten eine Beute von sechs Millionen Euro gemacht