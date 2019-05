Zwei Menschen starben bei Erdbeben in Peru

Ein starkes Erdbeben in Peru hat am Sonntag den Tod von mindestens zwei Menschen verursacht. Weitere 15 Menschen wurden bei dem Beben der Stärke 8,0 verletzt, teilte der peruanische Notdienst COEN am Montag mit. Mehr als 200 Wohnungen, vier Schulen und eine Brücke seien zerstört worden.

