Zwei Menschen starben bei Sturm in Großbritannien

Mindestens zwei Todesopfer, zehntausende Haushalte ohne Strom und auf winterlichen Straßen feststeckende Fahrzeuge: Das nördliche Großbritannien ist von einem schweren Wintersturm getroffen worden. Wie die Behörden am Samstag mitteilten, starb ein Mann in Nordirland, als am späten Freitagabend ein Baum auf sein Auto stürzte. Ein weiterer Mann wurde im Nordwesten Englands von einem Baum erschlagen.

SN/APA/AFP/PAUL ELLIS Der Sturm hinterließ eine Spur der Zerstörung