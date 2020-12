Zwei Migranten starben bei Brand in Lagerhalle in Spanien

Bei einem Brand in einer von Migranten bewohnten stillgelegten Lagerhalle in Spanien sind am Mittwochabend mindestens zwei Menschen getötet und 17 weitere verletzt worden. Einige Menschen hätten sich Verletzungen zugezogen, als sie vom Dach der Anlage in der Stadt Badalona gesprungen seien, sagte die Verantwortliche der katalanischen Gesundheitsbehörde, Alba Verges. Nach Behördenangaben hatten in der früheren Lagerhalle bis zu 200 Migranten unter prekären Bedingungen gelebt.

SN/APA (AFP)/LLUIS GENE 200 Migranten lebten unter prekären Bedingungen in der stillgelegten Halle