Zwei neue Coronavirus-Fälle in Bayern

In Bayern gibt es seit Dienstagabend zwei neue bestätigte Coronavirus-Fälle. Sie stehen in Zusammenhang mit dem Automobilzulieferer aus Stockdorf bei München.

In Bayern gibt es zwei neue und damit insgesamt 14 bestätigte Coronavirus-Fälle. Damit ist ihre Zahl in Deutschland auf 16 gestiegen. Die zwei Neuerkrankungen stehen im Zusammenhang mit dem Automobilzulieferer aus Stockdorf bei München, bei dem vor einigen Wochen ein erster Mitarbeiter positiv auf die neuartige Lungenkrankheit getestet worden war, wie das bayerische Gesundheitsministerium am Dienstagabend mitteilte. In München unter Berufung auf das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mitteilte. Einzelheiten zu den neuen Fällen wollte das Ministerium am Mittwoch bekanntgeben. Das Unternehmen Webasto hatte den Stammsitz am 29. Jänner vorsorglich geschlossen, nachdem einer der Mitarbeiter positiv getestet worden war. Er hatte sich bei einer chinesischen Kollegin angesteckt, die wenig später zurück in ihre Heimat flog. Alle 14 bestätigten Coronafälle in Bayern stehen in Zusammenhang mit Webasto. Infiziert hatten sich weitere Mitarbeiter sowie einige Angehörige. Deutschlandweit gibt es damit nun insgesamt 16 Menschen, bei denen das Coronavirus nachgewiesen worden ist.

Quelle: SN