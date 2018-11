Zwei Todesopfer in Südtirol nach schweren Unwettern

Die Bilanz der schweren Unwetter in Südtirol wird immer schlimmer. Ein 63-Jähriger aus Latsch in Südtirol starb am Donnerstag, nachdem er am Montagabend in seinem Auto von umstürzenden Bäume getroffen worden war. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt auf der Staatsstraße von Schlanders in Richtung Latsch unterwegs.

SN/APA (AFP)/TIZIANA FABI Massive Unwetterschäden in Italien