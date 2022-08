Zwei Tote bei Blitzeinschlag in Park vor Weißem Haus

Beim Einschlag eines Blitzes in einem Park vor dem Weißen Haus in der US-Hauptstadt Washington sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Bei den Todesopfern handelte sich um einen 76-Jährigen und eine 75-Jährige aus dem US-Bundesstaat Wisconsin, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zwei weitere Menschen seien bei dem Unwetter am Donnerstagabend (Ortszeit) schwer verletzt worden.

SN/APA/AFP/DANIEL SLIM Unweit des Weissen Hauses schlug ein Blitz ein: zwei Menschen tot