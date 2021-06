Zwei Tote bei Bootsunfall am Gardasee

Gegen zwei deutsche Touristen sind am Sonntag Ermittlungen wegen Totschlags und Fahrerflucht aufgenommen worden. Sie befanden sich an Bord eines Motorbootes, das am Samstag in den Gewässern des Gardasees bei Saló das Boot rammte, auf dem sich ein 37-Jähriger Italiener und seine 25-jährige Freundin befanden. Die Leiche des Mannes wurde am Sonntagvormittag aus dem See geborgen. Die Leiche der Frau wurde nach mehrstündiger Suchaktion entdeckt, berichteten lokale Medien.