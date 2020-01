Zwei Tote bei Brand in Pensionistenheim in Süditalien

Zwei Pensionistinnen sind am Samstag beim Brand des Altersheim im süditalienischen Carinola in der Region Kampanien ums Leben gekommen. Weitere vier von der Feuerwehr geretteten Personen wurden verletzt, berichteten italienische Medien. Die restlichen Bewohner des Pensionistenheims konnten in Sicherheit gebracht werden.

Der Brand entwickelte sich in einem Raum, das als Wäscheraum diente. Im Heim befanden sich 28 Personen, Senioren und Behinderte. Eine Untersuchung wurde eingeleitet, um die Ursachen des Brands zu klären. Quelle: APA