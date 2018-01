Zwei Tote bei Gas-Explosion in Antwerpen

Bei einer vermutlich durch Gas ausgelösten Explosion im Zentrum der belgischen Stadt Antwerpen sind mindestens zwei Menschen getötet und 14 weitere verletzt worden. Das teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Das verheerende Unglück in einem Studentenviertel hatte am Vorabend drei Wohnhäuser zerstört und mehrere weitere Gebäude beschädigt.

SN/APA/AFP/BELGA/DIRK WAEM Sieben Personen wurden aus den Trümmern geborgen.