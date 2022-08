Zwei Tote bei größtem Buschbrand der Saison in Kalifornien

Durch einen Buschbrand in Kalifornien sind zwei Menschen getötet und Tausende zur Flucht gezwungen worden. Die Todesopfer seien in einem ausgebrannten Auto in der Einfahrt eines Hauses entdeckt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Mehr als 21.000 Hektar Land seien durch das sogenannte "McKinney"-Feuer im Norden des Bundesstaates verbrannt. Der Brand wütet seit Freitag im Klamath National Forest; er hat sich zum größten Feuer in Kalifornien in dieser Saison entwickelt.

SN/APA/AFP/DAVID MCNEW Brände vernichteten bereits mehr als 21.000 Hektar Fläche