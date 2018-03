Zwei Tote bei Helikopterabsturz über East River in New York

Beim Absturz eines Hubschraubers über dem East River in New York sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Mindestens ein Insasse habe den Absturz am Sonntagabend (Ortszeit) überlebt, teilte der Sprecher von Bürgermeister Bill de Blasio auf Twitter mit. An Bord sollen sich fünf oder sechs Personen befunden haben. Der Helikopter stürzte zwischen Manhattan und Queens in den Fluss.

