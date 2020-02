Zwei Tote bei Hubschrauber-Bruchlandung am Nordpolarmeer

Bei der Bruchlandung eines Hubschraubers auf der Jamal-Halbinsel am Nordpolarmeer sind zwei Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Acht Menschen an Bord der MI-8 seien am Freitag verletzt worden, teilten die russischen Behörden mit. Keiner von ihnen schwebe in Lebensgefahr.

Medienberichten zufolge zog zum Zeitpunkt des Unglücks ein schwerer Schneesturm über die Region im Norden Sibiriens hinweg. Der Hubschrauber wollte demnach Ölarbeiter zum Hafen von Sabetta fliegen. Etwa 500 Meter vom Landeplatz entfernt legte die Maschine eine harte Notlandung hin und überschlug sich. Quelle: Apa/Dpa