Ein Kleinflugzeug ist am Mittwoch in Arbizzano di Negrar nahe der norditalienischen Stadt Verona abgestürzt. Dabei kamen zwei Menschen ums Leben, deren Identität noch nicht bekanntgegeben wurde, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Die Cessna stürzte in einen Wald und geriet nach dem Absturz in Flammen.

(APA)