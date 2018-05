Zwei Tote bei mutmaßlichem Familiendrama in Deutschland

Bei einem mutmaßlichen Familiendrama in Saarbücken sind zwei Menschen getötet und zwei verletzt worden. Laut Polizei hatte ein 59-jähriger Mann am Samstag bei einer Feier in einem Haus um sich geschossen und zwei Männer getötet. Zwei Frauen seien verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. "Wir gehen im Moment davon aus, dass es sich bei den Getöteten um Familienangehörige des Täters handelt."

SN/www.bilderbox.com