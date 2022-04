Zwei Tote bei Party in Pittsburgh durch Schüsse

Bei einer Party mit rund 200 Gästen in der US-Metropole Pittsburgh sind mindestens zwei Jugendliche erschossen worden - zahlreiche weitere wurden verletzt. Mehr als 50 Schüsse seien in der Nacht auf Sonntag abgefeuert worden, teilten die Behörden der Stadt mit. Einige Partygäste seien aus dem Fenster gesprungen, um sich in Sicherheit zu bringen. Dabei hätten sie sich Verletzungen wie Knochenbrüche und Risswunden zuzogen. Der Hintergrund des Vorfalls war noch offen.

Die Party fand in einem angemieteten Haus statt - die Gäste waren weitgehend minderjährig. Insgesamt zählte die Polizei elf Menschen mit Schussverletzungen - darunter die beiden getöteten männlichen Jugendlichen. Sie seien im Krankenhaus für tot erklärt worden, so die Behörden. Die Zeitung "Pittsburgh Post-Gazette" berichtete, dass an dem Haus, wo die Party stattfand, Sonntagfrüh mehrere zerbrochene Fenster zu sehen gewesen seien.