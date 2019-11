Zwei Tote bei Polizeieinsätzen in Deutschland am Samstag

Bei Polizeieinsätzen in Lübeck und in Rheinland-Pfalz sind am Samstag zwei bewaffnete Männer erschossen worden. In beiden Fällen war der genaue Ablauf des Geschehens vorerst unklar. In Lübeck starb ein 52-Jähriger nach einem Schusswechsel mit den Beamten. Ein Vater hatte die Polizei gerufen, nachdem er und seine Tochter im Stadtpark von einem bedrohlich wirkenden Mann angesprochen worden waren.

SN/APA (dpa/TNN)/- Mann stirbt nach Schüssen bei Polizeieinsatz in Lübeck