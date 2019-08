Zwei Tote bei schweren Überschwemmungen in Japan

Bei heftigen Regenfällen in Japan sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Hunderttausende Menschen wurden am Mittwoch im nördlichen Teil der Insel Kyushu aufgerufen, sich vor den Wassermassen in Sicherheit zu bringen. Die Behörden warnten vor Hochwasser und gefährlichen Erdrutschen. 670.000 Menschen wurden aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen.

SN/afp/jiji press Hunderttausende Menschen mussten sich in Sicherheit bringen