Zwei Tote bei schweren Überschwemmungen in Sibirien

Bei schweren Überschwemmungen sind in Sibirien in der Gebiet Irkutsk mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Die beiden Bewohner einer Ortschaft hätten sich zunächst geweigert, ihr Haus zu verlassen, teilten Behörden der Nachrichtenagentur Interfax zufolge am Freitag mit.

Dann seien sie mit einem Boot verunglückt, als sie den Fluten entkommen wollten. In der Region stünden nach tagelangen Regenfällen rund 20 Ortschaften mit insgesamt rund 2.500 Häusern unter Wasser. Weil mehrere Nebenflüsse des Stroms Angara über die Ufer traten, mussten tausende Bewohner in Sicherheit gebracht werden. Vor der Stadt Tulun brach ein Staudamm. Er hielt nach Angaben der Behörden den Wassermassen des Flusses Ija nicht mehr stand. Mehr als 800 Häuser seien überflutet worden. Die Einwohner seien teilweise von Dächern gerettet worden. "Alles ging sehr schnell. Die Menschen hatten keine Zeit mehr, sich selbst in Sicherheit zu bringen", sagte ein Behördenvertreter. Rund 1.700 Menschen leben in der Kleinstadt. Die Behörden verhängten in der betroffenen Region den Ausnahmezustand. Das russische Fernsehen zeigte, wie der Zivilschutz Menschen mit Hubschraubern rettete und mit Nahrungsmitteln und Trinkwasser versorgte. Einsatzkräfte evakuierten auch ein überschwemmtes Krankenhaus in der Stadt Nischneudinsk. Das Hochwasser erfasste demnach außerdem einen Flughafen und Teile des Stromnetzes. Tausende Menschen waren von der Versorgung mit Elektrizität abgetrennt. Eine Entspannung der Lage sei nicht in Sicht, hieß es. Das russische Staatsfernsehen berichtete auch von Vermissten. Die Region kommt seit Monaten nicht zur Ruhe. Zuletzt hatte es in dem Gebiet nach langer Trockenheit auch schwere Waldbrände gegeben, bei denen ebenfalls Häuser zerstört wurden. Bürger klagten, dass in der klimatisch ohnehin schwierigen Region mit einem kurzen Sommer nun auch große Teile des angebauten Obstes und Gemüses zerstört seien. Quelle: Apa/Dpa