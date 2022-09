Zwei Tote bei Taifun in Japan

Bei einem Taifun in Japan sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Bei dem zweiten Toten handle es sich um einen Mann aus der Stadt Fukuroi in der Präfektur Shizuoka, dessen Auto überflutet wurde, wie der Katastrophenschutz am Sonntag mitteilte. Bereits am Samstag war bekannt geworden, dass ein Mann infolge des Taifuns gestorben war. Sein Haus war von einem Erdrutsch getroffen worden.

SN/APA/AFP/PHILIP FONG Tausende Haushalte ohne Strom und Wasser