Zwei Tote durch Schüsse in Mercedes-Werk in Deutschland

Bei Schüssen auf einem Werksgelände von Mercedes-Benz in Sindelfingen in Baden-Württemberg ist Donnerstag früh zwei Männer getötet worden. Laut Polizei bestand am Vormittag keine Gefahr für die Mitarbeitenden im Werk. Die Beamten schlossen auf Twitter einen Amokalarm aus, ein Verdächtiger sei festgenommen worden. Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft geht von einem Einzeltäter aus.

BILD: SN/IMAGO/ZUMA WIRE