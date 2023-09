Zwei Tote durch Taifun "Haikui" in China

Der Taifun "Haikui" hat in Südchina mindestens zwei Menschen das Leben gekostet. Bei den Opfern handelt es sich um Feuerwehrleute, die in ihrem Fahrzeug von den Fluten mitgerissen wurden, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Mittwoch berichtete. Demnach waren sie am Dienstag während des schweren Unwetters in der südostchinesischen Stadt Fuzhou mit sieben weiteren Kollegen im Einsatz, als das Feuerwehrauto in einen Fluss stürzte.

BILD: SN/APA/STR Rettungseinsatz in überflutetem Gebiet in Xiamen