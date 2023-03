Zwei Tote: Fußgänger in Kanada von Pritschenwagen angefahren

Ein Mann ist mit seinem Pritschenwagen in der kanadischen Kleinstadt Amqui in Fußgänger gefahren - dabei kamen zwei Menschen ums Leben. Weitere neun seien bei dem Vorfall am Montag (Ortszeit) verletzt worden, teilte die Polizei der Provinz Québec Medienberichten zufolge mit. Der 38-jährige Fahrer sei vom Unfallort geflüchtet, habe sich aber später der Polizei gestellt und sei festgenommen worden.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/EVA MANHART Der Fahrer des Lieferwagens wurde verhaftet