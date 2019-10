In einem Kino der niederländischen Stadt Groningen sind am Samstag zwei Leichen gefunden worden. Die Polizei geht nach eigenen Angaben auf Twitter von einem Verbrechen aus. Mehrere Beamte seien an Ort und Stelle und die Umgebung des Filmtheaters im Zentrum der Stadt sei abgeriegelt worden.

Weitere Einzelheiten nannte die Polizei zunächst nicht. In örtlichen Medien hieß es, die beiden Toten seien in der Früh von Mitarbeitern des Kinos entdeckt worden. Quelle: Apa/Dpa