Zwei Tote in US-Arztpraxis entdeckt - vermutlich Geiselnahme

Nach einem mehrstündigen Einsatz der Polizei im US-Staat Texas sind zwei Menschen in einer Arztpraxis tot aufgefunden worden. Weitere Angaben zu den Toten gab es zunächst keine. Einem Bericht des örtlichen Senders KVUE zufolge handelte es sich um eine Geiselnahme, bei der mindestens ein Arzt in der Praxis festgehalten wurde. Beim mutmaßlichen Täter soll es sich demnach ebenfalls um einen Arzt handeln, teilte die Polizei am späten Dienstagabend (Ortszeit) mit.

Es blieb zunächst unklar, ob sich dieser unter den zwei Toten befand. Nach Angaben der Polizei hatte ein Anrufer am Dienstagnachmittag den Notruf gewählt. Nach ihrem Eintreffen riefen Polizisten demnach die Sondereinsatzkräfte herbei. Bewohner umliegender Häuser wurden zeitweise in Sicherheit gebracht. Nach mehreren Stunden schickte die Polizei einen Roboter ins Innere des Gebäudes, durch den - mithilfe einer angebrachten Kamera - ein Opfer gefunden wurde. Mitglieder des Spezialeinsatzkommandos fanden demnach später die zwei Toten in der Praxis. Quelle: Apa/Dpa