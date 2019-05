Zwei tote Kinder in Gartenteich in Deutschland gefunden

In einem Gartenteich im niedersächsischen Baddeckenstedt sind zwei leblose Buben entdeckt worden. Polizisten und Rettungskräfte hätten am Dienstagabend versucht, die beiden zu reanimieren, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch früh. Die Kinder seien aber noch vor Ort gestorben.

SN/APA (dpa)/Rudolf Karliczek Die Kinder starben noch an Ort und Stelle