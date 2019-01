Zwei Tote nach Minenunglück in indischem Meghalaya

Erneut hat es im Nordosten Indiens ein Unglück in einer illegalen Kohlengrube gegeben. Dabei wurden zwei Arbeiter am Sonntag von Felsbrocken erschlagen, wie die Behörden im Bundesstaat Meghalaya am Montag mitteilten.

SN/APA (AFP)/- Schon letztes Jahr gab es ein ähnliches Unglück in derselben Region