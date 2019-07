Zwei Tote nach schwerem Erdbeben in Indonesien

Nach einem schweren Erdbeben am Wochenende sind in Indonesien zwei Frauen tot geborgen worden. Zudem seien Dutzende Gebäude zerstört worden, teilte der Katastrophenschutz am Montag mit. Die beiden Opfer seien von Trümmerteilen ihrer Häuser erschlagen worden. Mehr als 2.000 Menschen hätten in Regierungsgebäuden Zuflucht gesucht.

SN/APA (AFP)/STR In Indonesien kommt es immer wieder zu teils heftigen Erdbeben