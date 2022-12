Zwei Tote und mehrere Verletzte durch Tornados in den USA

Tornados haben in den USA mindestens zwei Menschen das Leben gekostet und erhebliche Sachschäden verursacht. In der Gemeinde Keithville im südlichen Bundesstaat Louisiana seien die Leichen eines kleinen Jungen und seiner Mutter unweit ihres zerstörten Hausen gefunden worden, teilte das Sheriff-Büro in der Nacht auf Mittwoch (Ortszeit) mit. Nach möglichen weiteren Opfern werde gesucht. Es sei jedoch niemand als vermisst gemeldet worden.

SN/APA/AFP/RICARDO ARDUENGO Dunkle Wolken am Himmel über den USA