Zwei Tote und viele Verletzte bei Erdbeben in Taiwan

Bei einem Erdbeben der Stärke 6,4 sind in der Nacht auf Mittwoch an der Ostküste von Taiwan zwei Menschen ums Leben gekommen. 114 weitere seien verletzt worden, teilte Regierungschef William Lai mit. Ein Hotel in der bei Touristen beliebten Hafenstadt Hualien stürzte ein. Medienberichten zufolge waren 30 Menschen in dem Hotel eingeschlossen, andere hätten sich in Sicherheit bringen können.

SN/APA (AFP)/STR Mehr als 100 Menschen wurden verletzt