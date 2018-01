Zwei Tote und viele Verletzte bei Hotelbrand in Prag

Bei einem Hotelbrand in Prag hat es mindestens zwei Tote und Dutzende Verletzte gegeben. Zwei Menschen seien noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte am Samstag gestorben, sagte der Sprecher des Rettungsdienstes am Abend. Neun Personen seien ins Krankenhaus gebracht worden, darunter zwei in kritischem Zustand nach einer Reanimation.

