Zwei Tote wegen Sturmtiefs "Ylenia" in Deutschland

Der Sturm "Ylenia" hat in Deutschland Bäume umstürzen lassen, zu Straßensperren geführt und Zug- und Flugverkehr durcheinandergewirbelt. Zwei Autofahrer wurden von umstürzenden Bäumen erschlagen. Die Einsatzkräfte können nur kurz durchatmen - der nächste heftige Sturm ist bereits im Anmarsch. "Es zieht noch ein Orkan auf", sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdiensts in Hamburg am Donnerstag. "Zeynep" könnte demnach noch stärkere Orkanböen bringen, vor allem im Norden.

SN/APA/dpa/Jens Büttner Diesem Sturm hielt auch so mancher Windsack nicht Stand