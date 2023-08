Zwei US-Touristen verbrachten Nacht heimlich auf Eiffelturm

Zwei US-Touristen haben die Nacht heimlich auf dem Pariser Eiffelturm verbracht. Die beiden hätten das Wahrzeichen am späten Sonntagabend regulär mit einem Ticket betreten, berichtete der Sender France Info am Dienstag unter Verweis auf Ermittler. Später hätten sie sich in einen für Besucher eigentlich nicht zugänglichen Bereich zwischen der zweiten und dritten Etage begeben. Sicherheitspersonal habe die beiden dort am Montag vor Öffnung des Eiffelturms schlafend angetroffen.

BILD: SN/APA/AFP/ALAIN JOCARD In der Früh von Sicherheitspersonal entdeckt