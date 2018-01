Zwei Verletzte bei Brand im Trump Tower in New York

Bei einem Brand im Trump-Tower in New York, dem privaten Wohnsitz von US-Präsident Donald Trump und seiner Familie, sind nach Angaben der Feuerwehr am Montag zwei Menschen verletzt worden. Eine Person habe schwere Verletzungen davon getragen. Trump hielt sich zum Zeitpunkt des Brandes in der Hauptstadt Washington auf.

SN/AP Archivbild. SN/AP US-Präsident Donald Trump.